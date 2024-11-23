Circana: Релиз Call of Duty Black Ops 6 в Xbox Game Pass сильно не пошатнул продажи, но доля PlayStation стала еще большеСогласно аналитику Circana Мэту Пискателле, Xbox Game Pass не привел к массовому снижению продаж Black Ops 6, по крайней мере, в США, где были получены эти данные.
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