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Ведают в Кубке: шесть команд продолжат борьбу за трофей

Ведают в Кубке: шесть команд продолжат борьбу за трофей

В прошедших в середине недели матчах Кубка России по футболу обошлось без сенсаций. В полуфинале «Пути РПЛ» петербургский «Зенит» выиграл со счетом 2:0 ответный матч против «Ростова» (первый был выигран со счетом (1:0) и прошел в финал этой сетки, где встретится с московским ЦСКА, выигравшим столичное дерби у «Динамо» (0:0 в ответном матче и 2:1 в первом).

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