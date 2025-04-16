Ведают в Кубке: шесть команд продолжат борьбу за трофей

В прошедших в середине недели матчах Кубка России по футболу обошлось без сенсаций. В полуфинале «Пути РПЛ» петербургский «Зенит» выиграл со счетом 2:0 ответный матч против «Ростова» (первый был выигран со счетом (1:0) и прошел в финал этой сетки, где встретится с московским ЦСКА, выигравшим столичное дерби у «Динамо» (0:0 в ответном матче и 2:1 в первом).