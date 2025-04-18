Костя Цзю рассказал, что сожалеет о потерянном номере телефона Овечкина

Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю выразил сожаление отсутствием контактов российского форварда хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, хотя они были знакомы еще до его большой карьеры.
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