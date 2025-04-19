Театр абсурда
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Театр абсурда

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Российский депутат уже 4 года работает из Украины на удалёнке. Сам он уходить не хочет и до сих пор исполняет обязанности «дистанционно через VPN»

Российский депутат уже 4 года работает из Украины на удалёнке. Сам он уходить не хочет и до сих пор исполняет обязанности «дистанционно через VPN»

БлокнотРУ Муниципальный депутат в Забайкальском крае Михаил Носик на заседании комиссии по этике признался, что уже почти 4 года живет на Украине.

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