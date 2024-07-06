Франция и Испания вышли в полуфинал футбольного Евро-2024

В четвертьфинальных матчах чемпионата Европы 2024 года, которые состоялись 5 июля, сборные Франции и Португалии показали футбол высокого уровня, но добились победы над своими соперниками разными способами.
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