НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Брянска

1 подписчик

На Брянщине лжебанкиры оставили граждан без 11 млн рублей

На Брянщине лжебанкиры оставили граждан без 11 млн рублей

В Брянской области продолжается высокая активность мошеннических случаев. По данным статистики, за последнюю неделю полиция получила 30 сообщений, где обманутые граждане стали жертвами различных схем, в результате чего преступники получили 11 млн 871 тысячу рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх