На Брянщине лжебанкиры оставили граждан без 11 млн рублей

В Брянской области продолжается высокая активность мошеннических случаев. По данным статистики, за последнюю неделю полиция получила 30 сообщений, где обманутые граждане стали жертвами различных схем, в результате чего преступники получили 11 млн 871 тысячу рублей.
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