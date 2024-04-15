Возможность перехвата русских ракет и дронов прокомментировал член Совбеза США

Контр-адмирал Джон Кирби во время брифинга ответил, почему США охотно помогает Израилю и сбивают все воздушные цели, летящие в них со стороны Ирана, Ирака, Йемена, Ливана, но не могут того же самого сделать на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии