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Возможность перехвата русских ракет и дронов прокомментировал член Совбеза США

Возможность перехвата русских ракет и дронов прокомментировал член Совбеза США

Контр-адмирал Джон Кирби во время брифинга ответил, почему США охотно помогает Израилю и сбивают все воздушные цели, летящие в них со стороны Ирана, Ирака, Йемена, Ливана, но не могут того же самого сделать на Украине.

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