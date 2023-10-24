Служба и боевое применение трофейных немецких тяжелых полевых 105-мм пушек и 150-мм тяжелых гаубиц после окончания Второй мировой войны

Рассказывая об использовании трофейной немецкой артиллерии, нельзя пройти мимо 105-мм полевых пушек и 150-мм тяжелых гаубиц, применявшихся в дивизионном звене и в артиллерийских частях резерва главного командования.
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