Аргументы недели

98 711 подписчиков

Политолог Марков: США подготовили конференцию по Украине в Джидде, чтобы сорвать вероятное будущее наступление армии России

Политолог Марков: США подготовили конференцию по Украине в Джидде, чтобы сорвать вероятное будущее наступление армии России

Соединенные Штаты подготовили конференцию по Украине в саудовской Джидде, чтобы сорвать вероятное будущее наступление Вооруженных сил Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх