Продюсер Яна Рудковская вышла в свет в платье от кутюр

Продюсера Яну Рудковскую раскритиковали за наряд Золушки на встрече с женой экс-президента Франции. Знаменитость прилетела в Дубай на гала-ужин, организованный супермоделью Карлой Бруни, и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
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