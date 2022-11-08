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Пике удален в перерыве матча с «Осасуной» за споры с судьей. Это последняя игра в карьере Жерара, он находился в запасе

Пике удален в перерыве матча с «Осасуной» за споры с судьей. Это последняя игра в карьере Жерара, он находился в запасе

Жерар Пике получил красную карточку в перерыве игры «Барселоны» с «Осасуной». В перерыве, когда команды уходили в подтрибунное помещение, защитник «Барселоны» подошел к судье Хесусу Хилю Мансано и начал спорить с ним по поводу удаления нападающего Роберта Левандовского на 31-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги (1:1, второй тайм).

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