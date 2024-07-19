Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Наши любимые кошки — это просто маленькие мило разодетые инопланетяне

Наши любимые кошки — это просто маленькие мило разодетые инопланетяне

1Что за?. 2“Моя кошка любит ездить в машине. Она лучший помощник водителя, потому что умеет бросать такие неодобрительные взгляды на других водителей, что я могу абсолютно спокойно сосредоточиться на дороге”.

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