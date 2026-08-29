Почему на Руси в баню не вносили нательный крест

Когда я впервые задумалась о том, насколько причудливо переплетались в русской деревне христианские нормы и древние верования, меня поразил один бытовой парадокс.
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