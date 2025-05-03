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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Бантиком или восьмеркой». Как правильно носить Георгиевскую ленточку?

«Бантиком или восьмеркой». Как правильно носить Георгиевскую ленточку?

В 2025 году акция Георгиевская ленточка пройдет с 24 апреля по 9 мая. Накануне Дня Победы миллионы людей в России и за ее пределами прикрепляют на грудь черно-оранжевую ленту, выражая благодарность всем защитникам Отечества.

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