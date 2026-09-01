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«Эвертон» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Зиркзее перед закрытием летнего трансферного окна

«Эвертон» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Зиркзее перед закрытием летнего трансферного окна

«Эвертон» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.«Эвертон» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.

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