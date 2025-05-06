Сергей Собянин открыл новую экспозицию Музея Победы «Путь к Победе»

Мэр Москвы открыл экспозицию «Путь к Победе» Музея Победы Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова открыли новую экспозицию «Путь к Победе» в Музее Победы на Поклонной горе.
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