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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин об агенте Джонатана Куминги: «Обсуждать карманы игрока на подкасте не круто. Потеря 11,5 миллиона – это не игрушечные деньги»

Дрэймонду Грину не понравилось поведение агента Джонатана Куминги Аарона Тернера в это межсезонье. Специалист засветился в ряде интервью, объясняя и защищая контрактные решения в карьере форварда, который уже второй раз пошел на снижение зарплаты ради краткосрочного контракта.

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