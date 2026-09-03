Дрэймонд Грин об агенте Джонатана Куминги: «Обсуждать карманы игрока на подкасте не круто. Потеря 11,5 миллиона – это не игрушечные деньги»

Дрэймонду Грину не понравилось поведение агента Джонатана Куминги Аарона Тернера в это межсезонье. Специалист засветился в ряде интервью, объясняя и защищая контрактные решения в карьере форварда, который уже второй раз пошел на снижение зарплаты ради краткосрочного контракта.