Нападающий "Вашингтона" Овечкин объяснил, как команде прервать серию поражений

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью клубной пресс-службе заявил, что выбраться из серии поражений можно, если провести остаток матчей в регулярном чемпионате по аналогии со вторым периодом матча против "Монреаль Канадиенс".