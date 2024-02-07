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Нападающий "Вашингтона" Овечкин объяснил, как команде прервать серию поражений

Нападающий "Вашингтона" Овечкин объяснил, как команде прервать серию поражений

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью клубной пресс-службе заявил, что выбраться из серии поражений можно, если провести остаток матчей в регулярном чемпионате по аналогии со вторым периодом матча против "Монреаль Канадиенс".

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