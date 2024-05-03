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Джош Харт: «Знали, что в Филадельфии будет непросто, они выкупили 2500 билетов»

Центровой «76-х» Джоэл Эмбиид по ходу серии жаловался на то, что в Филадельфии на играх больше болельщиков нью-йоркцев, нежели местной команды.

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