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Квартира, дом, дача

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Почему шлифовальную машину называют «болгаркой»?

Почему шлифовальную машину называют «болгаркой»?

Когда мы слышим пила «болгарка», то сразу понимаем о чем речь — об опасном инструменте. Кстати, официальное его название — угловая шлифовальная машина.

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Комментарии
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Traveller
&quot;По-болагрски «Elprom Lovetsch Bulgarien». А по моему это скорее по монгольски. 🤣 В Болгарии до последнего времени в моде была вообще-то кириллица, а не немецкий язык.
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15 час.
VG
Vasily Golov
Экспорт и Made USSR,русский язык государственный.
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15 час.

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