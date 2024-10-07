Когда мы слышим пила «болгарка», то сразу понимаем о чем речь — об опасном инструменте. Кстати, официальное его название — угловая шлифовальная машина.
Почему шлифовальную машину называют «болгаркой»?
Комментарии
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Traveller
"По-болагрски «Elprom Lovetsch Bulgarien». А по моему это скорее по монгольски. 🤣 В Болгарии до последнего времени в моде была вообще-то кириллица, а не немецкий язык.
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15 час.
VG
Vasily Golov
Экспорт и Made USSR,русский язык государственный.
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15 час.
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