Украинский солдат о разгроме, в результате которого 100 бойцов погибли или пропали без вести, а Россия продолжила наступление

Из-за ошибок вышестоящего командования 67-я мехбригада ВСУ потеряла почти сотню служащих, пишет BI. Киев перебросил подразделение под Часов Яр, однако на позициях не оказалось никаких укреплений – солдаты отступили.
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