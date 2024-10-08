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Парламентская газета

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Школьникам хотят обеспечить условия для приема инсулина

Депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Анна Скрозникова направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором просят создать в российских школах условия для введения инъекций инсулина детьми с диабетом.

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