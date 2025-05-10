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Сейсмологи VTSO сообщили о движении грунта в Вирджинии из-за концерта Metallica

Сейсмологи VTSO сообщили о движении грунта в Вирджинии из-за концерта Metallica

В американском штате Вирджиния произошло легкое землетрясение во время концерта группы Metallica. Зрители так сильно прыгали, что приборы сейсмологической лаборатории VTSO зафиксировали движение грунта, сообщил Fox 5 Atlanta.

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