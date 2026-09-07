"Бывший зять Шойгу" Алексей Столяров попал в аварию на Рублёвке

36-летний Алексей Столяров, который в прошлом встречался с дочерью Сергея Шойгу Ксенией, попал в массовое ДТП на Рублёвском шоссе.
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