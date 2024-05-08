Похоже на аферу: «МКС» без ведома жителей резко увеличила тарифы

В Новосибирске разыгрывается история, которая больше похожа на сценарий какого-то фильма – собственники многоквартирных домов, которые находятся под управлением такого объединения управляющих компаний города Новосибирска, как группа компаний «МКС», неожиданно обнаружили подмену одной из страниц договора управления домами на ГИС «ЖКХ».
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