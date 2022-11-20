Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Ротенберг о СКА: «Мы должны побеждать любым составом. Даже если выйдет весь состав из «СКА-Невы» – должны победить»

Роман Ротенберг заявил, что СКА должен побеждать, даже если весь состав будет из ВХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Нефтехимику» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх