В Нижегородской области полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта более 26 килограммов наркотика

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 3 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области по информации коллег из ГУНК МВД России в лесном массиве около деревни Богданово Городецкого района Нижегородской области задержан житель Москвы 1990 г.