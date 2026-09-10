Происшествия
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Происшествия

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В Нижегородской области полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта более 26 килограммов наркотика

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 3 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области по информации коллег из ГУНК МВД России в лесном массиве около деревни Богданово Городецкого района Нижегородской области задержан житель Москвы 1990 г.

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