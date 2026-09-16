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Авторадио

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ЦБ возобновит снижение ставки после разворота инфляции вниз

Банк России сможет снова снизить ключевую ставку, когда увидит устойчивое замедление инфляции. Об этом заявил советник главы Центробанка Кирилл Тремасов, сообщает "Москва 24",  По его словам, сейчас устойчивый рост цен, наоборот, ускорился - примерно с 4-5 до 5-6%.

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