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«РВ»: Танки НАТО горят под Артемовском

«РВ»: Танки НАТО горят под Артемовском

Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации на Украине. Военкоры издания «Русская весна» разместили кадры, на которых представляется возможным увидеть пылающую технику украинской армии в районе Артемовска.

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