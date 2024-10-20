Адвокат Елизарова: проводить обыск имеют право только с 6 утра до 10 вечера

Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда ранним утром в дверь позвонили и на пороге оказались сотрудники правоохранительных органов, которые предъявив документы, пришли проводить обыск у вас дома или в офисе.
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