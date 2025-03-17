Spiegel: рокировки Зеленского в ВСУ связаны с существенными неудачами на фронте

Решение президента Украины Владимира Зеленского снять с должности начальника генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и назначить на его место Андрея Гнатова связано с "мрачными настроениями" в Киеве и неудачами украинских военных в Курской области.
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