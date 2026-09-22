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Тверьстат рассказал о кадровом составе хирургической службы региона

Тверьстат рассказал о кадровом составе хирургической службы региона

Хирургическая служба Тверского региона: цифры и факты от Тверьстата. Сегодня хирургия — это не только классические операции, но и микрохирургия, высокоточное оборудование, роботизированные системы.

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