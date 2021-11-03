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Можно ли молиться мусульманам где и когда угодно?

Можно ли молиться мусульманам где и когда угодно?

автор - Криптос Не так давно молодой человек совершил намаз в вестибюле московского метро.

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Серж Южанин
Москва - православный город! Молиться "нехристям" - за МКАД!
хохлошумер
Там тоже наши!
Забир Халимов
Если время намаза подошло, хоть где можно.
Игорь Кузнецов
Можно как то подгатать определённое место для совершения намаза и расчитать по времени? Или у мусульман часов нет?
Надежда
У нас есть поговорка: "Со своим уставом в ЧУЖОЙ монастырь НЕЛЬЗЯ"!
Ваша Светлость
Ублюдок! Езжай в свой аул-кишлак и там тебе никто слова не скажет, баран! А у нас глядеть, как ты раком стоишь среди людей, не очень принято!
Людмила Сорокина
лучше всего в туалете на толчке.
Забир Халимов
С историей дружи, Южанин!
Серж Южанин
Молись ЗА (!) МКАДом !
Серж Южанин
Ты возражаешь против определения: Москва - православная Столица ? Тогда так: "Москва - третий Рим! И четвертому - не бывать !!!"
Юлия Маслова
Показательные выступления. Ничего общего с верой не имеющие
Евгений Алексеенко
Мало того, молитва напоказ может провоцировать и создать условия для нетерпимости в светском государстве. Разве нет? Да,они обнаглели уже,все им по барабану!
Серж Южанин
Так они этого и хотят!
Гарик
Если нет омовения, то намаз не считается принятым.
Игорь Кузнецов
Публично проявлять свою набожность я считаю неправильно. Есть верующие других конфесий, есть атеисты. Православные, например, молятся в церквях, да, совершают Крёстный ход, но организованно.
хохлошумер
В поездах поголовно. Иду из магазина, дворник прямо под лоджией первого этажа на коленках сидит и молится. Все по... Я считаю, это вызов.
Надежда
Мы хоть и много конфессиональная страна, но НЕЛЬЗЯ навязывать свои правила всем гражданам России!(
АНГЕЛ АНГЕЛ
На родину и там хоть в сортире пусть раком встает....
Семенков Александр
Совершенно верно!!!
Sergey Ivanov
Вот этих надо собрать в эшелон- и отправить на рудники. Вот там пусть и молятся своим богам. Религия (любая!)- это опиум для народа! Попов, поповщину надо искоренять! Вешать! Расстреливать публично! И чем больше- тем лучше! (Ленин). Помните, что Ленин завещал: «Атеизм должен быть наступательным!». Сохранить Россию можно только на основе атеизма. Потому, что любая религия- ее разрушит!
Мухтар Муслихов
Я атеист и по мне каждому действу свое место и свое время, а то о чем описано, это есть - очередной хайп с целью выделиться - выпячивание неудовлетворенных амбиций или же очередная заказная подработка!!! Равно и как выпячивание религиозности верующими только в деньги политиками на экран для всеобщего обозрения...
Валерий Антохин
можно в своих резервациях

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