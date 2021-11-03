Можно ли молиться мусульманам где и когда угодно?

Любопытно, однакоПолитикаМожно ли молиться мусульманам где и когда угодно? автор - Криптос Не так давно молодой человек совершил намаз в вестибюле московского метро.Вернуться к статье226НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерж ЮжанинМосква - православный город! Молиться "нехристям" - за МКАД!хохлошумерТам тоже наши!Забир ХалимовЕсли время намаза подошло, хоть где можно.Игорь КузнецовМожно как то подгатать определённое место для совершения намаза и расчитать по времени? Или у мусульман часов нет?НадеждаУ нас есть поговорка: "Со своим уставом в ЧУЖОЙ монастырь НЕЛЬЗЯ"!Ваша СветлостьУблюдок! Езжай в свой аул-кишлак и там тебе никто слова не скажет, баран! А у нас глядеть, как ты раком стоишь среди людей, не очень принято!ЛСЛюдмила Сорокиналучше всего в туалете на толчке.Забир ХалимовС историей дружи, Южанин!Серж ЮжанинМолись ЗА (!) МКАДом !Серж ЮжанинТы возражаешь против определения: Москва - православная Столица ? Тогда так: "Москва - третий Рим! И четвертому - не бывать !!!"Юлия МасловаПоказательные выступления. Ничего общего с верой не имеющиеЕАЕвгений АлексеенкоМало того, молитва напоказ может провоцировать и создать условия для нетерпимости в светском государстве. Разве нет? Да,они обнаглели уже,все им по барабану!Серж ЮжанинТак они этого и хотят!ГГарикЕсли нет омовения, то намаз не считается принятым.Игорь КузнецовПублично проявлять свою набожность я считаю неправильно. Есть верующие других конфесий, есть атеисты. Православные, например, молятся в церквях, да, совершают Крёстный ход, но организованно.хохлошумерВ поездах поголовно. Иду из магазина, дворник прямо под лоджией первого этажа на коленках сидит и молится. Все по... Я считаю, это вызов.НадеждаМы хоть и много конфессиональная страна, но НЕЛЬЗЯ навязывать свои правила всем гражданам России!(АНГЕЛ АНГЕЛНа родину и там хоть в сортире пусть раком встает....Семенков АлександрСовершенно верно!!!SISergey IvanovВот этих надо собрать в эшелон- и отправить на рудники. Вот там пусть и молятся своим богам. Религия (любая!)- это опиум для народа! Попов, поповщину надо искоренять! Вешать! Расстреливать публично! И чем больше- тем лучше! (Ленин). Помните, что Ленин завещал: «Атеизм должен быть наступательным!». Сохранить Россию можно только на основе атеизма. Потому, что любая религия- ее разрушит!Мухтар МуслиховЯ атеист и по мне каждому действу свое место и свое время, а то о чем описано, это есть - очередной хайп с целью выделиться - выпячивание неудовлетворенных амбиций или же очередная заказная подработка!!! Равно и как выпячивание религиозности верующими только в деньги политиками на экран для всеобщего обозрения...Валерий Антохинможно в своих резервацияхКомментировать
Свежие комментарии