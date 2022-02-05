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США попали в зависимость от российского дизеля

Зависимость США от дизельного топлива из России этой зимой значительно увеличилась. Из-за холодов и того, что традиционные поставщики топлива (Европа и Канада) столкнулись со своими трудностями, Штаты начали потреблять больше российского дизтоплива.

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