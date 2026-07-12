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Регионы России

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Лепс подтвердил наличие новой любви и рассказал о перспективах отношений

Лепс подтвердил наличие новой любви и рассказал о перспективах отношений

Известный певец Григорий Лепс впервые подтвердил информацию о новых отношениях. После длительного периода молчания по поводу личной жизни артист рассказал, что у него есть девушка, с которой он сейчас общается, но не спешит раскрывать подробности.

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