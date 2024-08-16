Слебода: после атаки на Курскую область конфликт закончится взятием Киева

После атаки Украины на Курскую область конфликт закончится не переговорами, а капитуляцией Киева. Такое мнение выразил американский военный аналитик Марк Слебода в интервью на YouTube канале журналистки Рейчел Блевинс.
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