В Ивановской области мужчина оскорбил и ударил по лицу полицейского

Подсудимого признали виновным по двум статьям. Он будет отбывать срок еще и по ранее вынесенному приговоруРанее судимый 32-летний житель Пучежского района признан виновным по двум статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении его.
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