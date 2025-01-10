НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

В Ивановской области мужчина оскорбил и ударил по лицу полицейского

В Ивановской области мужчина оскорбил и ударил по лицу полицейского

Подсудимого признали виновным по двум статьям. Он будет отбывать срок еще и по ранее вынесенному приговоруРанее судимый 32-летний житель Пучежского района признан виновным по двум статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх