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Символический рубль: бийский пассаж купца Фирсова снова пытаются продать. Фото

Символический рубль: бийский пассаж купца Фирсова снова пытаются продать. Фото

В Бийске вновь пытаются передать в частные руки знаменитый пассаж купца Фирсова. Объект культурного наследия хотят продать за символические 1,22 рубля инвестору, который отреставрирует историческое здание.

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