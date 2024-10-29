Последняя попытка уничтожения Грузии

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Демократия  по-западному - это возможность где угодно и сколько угодно совершать госперевороты и барагозить там, где Западу становится  не угодно под любым предлогом.
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