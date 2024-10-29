Ростислав Ищенко *** Когда-то советские комментаторы, работавшие на матчах хоккейных сборных СССР и Канады подчёркивали особенность канадских хоккеистов: они всегда до конца играют на победу, даже если за две минуты до конца матча проигрывают 5:0, и проходных матчей у них нет.
Последняя попытка уничтожения Грузии
Комментарии
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лл
лина любимцева
Демократия по-западному - это возможность где угодно и сколько угодно совершать госперевороты и барагозить там, где Западу становится не угодно под любым предлогом.
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10 час.
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