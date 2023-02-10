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Претендент на пояс Alash Pride Бекболат о финале гран-при NAIZA: «Султан с Дастаном сильные бойцы»

Претендент на пояс Alash Pride Рауан Бекболат о финале гран-при NAIZA в легчайшем весе, в котором встретятся Султан Жолдашбек и Дастан Амангельды: «Мы дрались с Жолдашбеком в рамках Гран-при BUSIDO.

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