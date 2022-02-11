«Челси» готов продать Кепу летом, если получит хорошее предложение. Тренеры клуба считают, что он сильнее Де Хеа и Симона

«Челси» может продать вратаря Кепу Аррисабалагу летом. По данным The Times, лондонский клуб ожидает, что получит предложения по 27-летнему голкиперу летом.
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