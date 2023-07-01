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Солистка Московской филармонии назвала ужасающую сумму "дохода" будущих музыкантов

Солистка Московской филармонии назвала ужасающую сумму "дохода" будущих музыкантов

«Студент без троек получает 840 рублей» Заседание Общественного совета при Комитете по культуре Государственной Думы, состоявшееся 27 июня в московском Доме Союзов, удивило обсуждением на государственном уровне вопросов отнюдь не масштабных.

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