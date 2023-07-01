Солистка Московской филармонии назвала ужасающую сумму "дохода" будущих музыкантов

«Студент без троек получает 840 рублей» Заседание Общественного совета при Комитете по культуре Государственной Думы, состоявшееся 27 июня в московском Доме Союзов, удивило обсуждением на государственном уровне вопросов отнюдь не масштабных.
«Студент без троек получает 840 рублей» Заседание Общественного совета при Комитете по культуре Государственной Думы, состоявшееся 27 июня в московском Доме Союзов, удивило обсуждением на государственном уровне вопросов отнюдь не масштабных.
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