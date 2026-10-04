Рязанец победил в Чемпионате мира по стрельбе из лука

Чемпионат мира собрал 246 спортсменов из 24 стран. От России Рязанская область представила трёх воспитанников спортшколы «Фаворит».
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