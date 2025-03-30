Россия стремится к лидерству в добыче редкоземельных металлов

Россия может достичь успехов США и Китая, которые являются лидерами в объеме добычи редкоземельных металлов (РЗМ), если создаст уникальную технологию раздельного извлечения редкоземельных элементов и наладит производство высокотехнологичной продукции, подчеркнул РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук.