В России подорожал борщевой набор

По идее, летом свежие овощи благодаря новому урожаю должны дешеветь. Но если свежие огурцы, помидоры и белокочанная капуста за минувшую неделю действительно слегка упали в цене, то стоимость лука, картофеля, свеклы и моркови выросла.
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