Жанна Шамалова настаивает, что на 39-й неделе беременности исчезла суррогатная мать ребенка пары. Источник: topnews The post Супруга миллиардера Шамалова обратилась в СКР из-за исчезновения суррогатной матери first appeared on Донбасс Сегодня.