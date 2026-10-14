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Газета.ру

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В "Сравни" советуют использовать историю покупок за декабрь для бюджета на Новый год

В "Сравни" советуют использовать историю покупок за декабрь для бюджета на Новый год

Подготовку новогоднего бюджета нужно начинать с банковской выписки за прошлые декабрь и январь. Она поможет увидеть, сколько действительно ушло на праздники и какие покупки оказались лишними.

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