Мгновенная эволюция: ИИ создает нового робота с нуля за считанные секунды

Первый ИИ, способный разумно проектировать новых роботов, которые работают в реальном мире. Команда, возглавляемая исследователями Северо-Западного университета, разработала первый на сегодняшний день искусственный интеллект (ИИ), который может разумно проектировать роботов с нуля.