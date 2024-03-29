В СНБО Украины активный русофоб сменил пассивного

Сам факт назначения руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко секретарём СНБО вместо Данилова сразу же после теракта в "Крокусе", к организации которого украинские спецслужбы явно были причастны, может свидетельствовать о том, что именно служба Литвиненко отвечала за координацию действий украинских силовиков Я, кстати, не случайно в публикации, посвящённой теракту в "Крокусе" писал, что вполне возможно, что в данном случае главную роль сыграло именно СВР Литвиненко, а не СБУ Малюка.