Макс Ферстаппен: С таким календарем будем возить симулятор с собой

Макс Ферстаппен: С таким календарем будем возить симулятор с собойRed Bull Content PoolДвукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал о плюсах и минусах календаря на следующий сезон, который будет состоять из рекордных 24 этапов.