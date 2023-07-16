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Макс Ферстаппен: С таким календарем будем возить симулятор с собой

Макс Ферстаппен: С таким календарем будем возить симулятор с собой

Макс Ферстаппен: С таким календарем будем возить симулятор с собойRed Bull Content PoolДвукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал о плюсах и минусах календаря на следующий сезон, который будет состоять из рекордных 24 этапов.

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